L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha aperto le porte ad un rinnovo di contratto a fine stagione.

Simone Inzaghi oggi è tornato a Roma per ritirare il premio Enzo Bearzot e chiaramente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni. “Ai ragazzi dico sempre che col sacrificio quotidiano si può raggiungere qualsiasi obiettivo. E’ sempre emozionante tornare a Roma, poi in una platea come questa. Grazie all’Us Acli, alla Federazione, all’Ansa, all’Inter, al mio staff, ai miei giocatori, a tutti quelli che si sono alternati in questi anni e che mi hanno permesso di essere qui. Un pensiero ai ragazzi che sono qui, vedo le immagini di Bearzot e mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamo sempre creduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo”.

Simone Inzaghi

L’eliminazione dalla Champions

“È da tre anni che siamo nelle prime 16 d’Europa, quest’anno avremmo voluto ripercorrere il percorso che ci ha portato a Istanbul. Posso solo ringraziare i miei giocatori, saremmo voluti arrivare ai quarti, ma di fronte avevamo l’Atletico Madrid”.

Il suo futuro

“L’Inter mi ha dato tanto, siamo cresciuti. Sono arrivato in un momento difficile e insieme all’aiuto della società abbiamo fatto questo percorso. Io sto bene, ho una società forte. A fine anno parleremo ma non ci saranno problemi a continuare questo percorso”.

Vicini all’obiettivo

“Settimana pre derby? Sappiamo quello che abbiamo fatto dal 13 luglio. Siamo vicini al traguardo che sognavamo. Molti non ci pronosticavano all’inizio, ma ho un gruppo solido, una grande società e un grande pubblico che ci ha sempre sostenuto”.

L’articolo Inzaghi: “È da 3 anni che siamo nelle top 16 di Champions, non ci saranno problemi a proseguire all’Inter” proviene da Notizie Inter.

