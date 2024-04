I nerazzurri si fanno riprendere 2 volte in casa contro un Cagliari mai domo; ecco le pagelle degli uomini di Inzaghi.

SOMMER 6: bravo alla mezz’ora ad uscire su un lancio lungo per Luvumbo altrimenti lanciato a rete, incolpevole sull’1-1 e fortunato in pieno recupero quando viene centrato dal colpo di testa di Viola.

BISSECK 6: ha voglia di fare soprattutto in fase di impostazione, gli attacchi pericolosi dei sardi arrivano soprattutto dall’altro lato.

ACERBI 5,5: stupisce in avvio quando si trasforma in Bastoni e fa partire un lancio lungo millimetrico per Sanchez. Piuttosto passivo in marcatura su Lapadula nell’occasione del 2-2 segnato da Viola.

BASTONI 5,5 bene in avanti ma dietro arrivano le dolenti note. Luvumbo riesce ad anticiparlo e puntarlo spesso, succede anche sul goal poi segnato da Shomurodov. (Dall’86’ BUCHANAN s. v.).

DARMIAN 6,5: avvia l’azione dell’1-0 e poi si dedica a gestire gli attacchi avversari. (Dal 76’ DUMFRIES s. v.).

BARELLA 6,5: segna uno splendido goal di testa che però gli viene annullato per fuorigioco, è bravo a murare la conclusione molto pericolosa di un avversario a fine primo tempo. È molto vivace per tutto l’arco della gara.

CALHANOGLU 6: oggi si è giocato più sulle fasce che al centro e lui ha toccato meno palloni del solito. Sempre molto freddo dal dischetto.

MKHITARYAN 6: prestazione ordinaria, fa tanto lavoro sporco e riesce a non rischiare mai l’ammonizione che gli avrebbe fatto saltare il derby. (Dal 64’ FRATTESI 6,5: si conquista il rigore del 2-1).

DIMARCO 6,5: svaria tantissimo non solo sulla fascia, Scuffet gli nega un gran goal di sinistro ad inizio ripresa. (Dal 76’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

ALEXIS SANCHEZ 7: fornisce l’assist per l’1-0, si fa notare anche con un gran ripiegamento difensivo che ferma sul nascere un contropiede potenzialmente pericoloso di Luvumbo. Sfiora il 2-1 di testa, in generale è sempre nel vivo del gioco, una sorta di regista offensivo. (Dal 76’ ARNAUTOVIC s. v.).

THURAM 6: realizza il primo goal del match, una rete facile facile, si vede per poco altro anche se la volontà non manca.

INZAGHI 6: la squadra sembra stare accusando le fatiche della cavalcata che porterà allo Scudetto, vengono a mancare un po’ di ferocia, cattiveria e concentrazione.

