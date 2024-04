I nerazzurri vengono ripresi nel finale dalla formazione allenata dall’ex Claudio Ranieri ma ci sarà discutere sulla rete del 2-2.

L’Inter pareggia in casa contro il Cagliari: gli uomini di Inzaghi vanno due volte in vantaggio ma, come raramente accaduto in questa stagione, si fanno raggiungere entrambe le volte.

L’ex arbitro

Il commentatore arbitrale Luca Marelli a DAZN ha analizzato i due casi dubbi di Inter-Cagliari. “Rigore? C’è poco da eccepire, Mina si frappone col braccio molto largo sul colpo di testa di Frattesi. Il tocco di mano aumenta il volume corporeo ed è fuori dalla figura del corpo, giusto anche non ammonire da quest’anno per il fallo”.

arbitro

La rete del definitivo 2-2

“Gol del 2-2 del Cagliari? Il movimento di Lapadula è volontario, allarga il braccio verso il pallone quando sta scendendo e c’è il concetto dell’immediatezza visto che Viola segna subito dopo. Episodio da on field review per la revoca della rete, che per me andrebbe revocata”. Lapdula la tocca di mano ma è girato di spalle e non guarda mai il pallone; probabilmente chi ha analizzato al V. A. R. deve aver pensato questo. I vertici arbitrali nel post-gara ad Open V. A. R. sempre su DAZN hanno confermato che per loro la rete è regolare. In campo è passato pochissimo dal goal alla ripresa del gioco, il che fa pensare ad un check piuttosto veloce.

L’articolo Marelli: “Il goal del 2-2 andava revocato, il movimento di Lapadula è volontario”, ad Open V. A. R. sono di parere opposto proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG