L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato il pareggio di stasera.

Simone Inzaghi non può essere totalmente soddisfatto del 2-2 di stasera contro il Cagliari; ecco le sue parole a DAZN. “Sapevamo che il Cagliari era in salute. Hanno fatto un’ottima partita, non hanno mai mollato e abbiamo sofferto le loro ripartenze: due volte in vantaggio, insomma. Volevamo il bottino pieno davanti ai tifosi. Siamo vicinissimi ad un grande obiettivo ma mancano ancora i punti per la matematica“.

L’analisi

“Abbiamo concesso qualcosina sul primo gol. Dovevamo lavorare meglio di reparto, stringere di più. Il secondo è casuale, poi abbiamo preso una ripartenza nel finale molto pericolosa. solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze avversarie. Ma loro hanno attaccanti che sono venuti incontro, vanno fatto a loro i complimenti per l’ottima partita fatta a San Siro”.

Simone Inzaghi

Rammarico

“Non aver vinto. Con questo pubblico vogliamo sempre vincere e fare il massimo. Sappiamo il percorso, come ci siamo arrivati. Inutile negarlo, siamo vicini al traguardo ma mancano 6 partite, 18 punti e bisogna restare sul pezzo. Non ho dubbi sui ragazzi che stanno lavorando benissimo. Rivedremo il primo gol, sul lancio lungo solitamente facciamo meglio”.

Verso il derby

“Chiaramente ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere, lunedì prepareremo un grandissimo derby, per farlo nel migliore dei modi. La concentrazione è al lunedì, sappiamo cosa ci aspetta, giochiamo contro la squadra seconda in classifica, che ha fatto il suo percorso e vuole fare bene davanti ai suoi tifosi”.

