Inzaghi, futuro segnato all’Inter? La Coppa Italia può cambiare il destino del tecnico piacentino

Vigilia in silenzio per Inzaghi. Una scelta che ha adottato ormai da alcune settimane. Con l’eccezione della Champions, evidentemente, dove esistono degli obblighi da rispettare. Una scelta che nasce dal desiderio di isolarsi, dopo che il volume delle critiche è diventato sempre più assordante.

La Coppa Italia, peraltro, può trasformarsi in un’opportunità per cambiare il destino. Quello di Inzaghi, infatti, da più parti viene dato per già segnato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inzaghi, futuro segnato all’Inter? La Coppa Italia può cambiare il destino proviene da Inter News 24.

