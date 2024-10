Non si placano le indiscrezioni di mercato: il futuro del tecnico piacentino potrebbe non essere a lungo a tinte nerazzurre. La notizia che sta tenendo con il fiato sospeso i fan nerazzurri riguarda la possibile partenza di Simone Inzaghi dall’Inter, dopo avere conseguito risultati eccellenti con la squadra, inclusa la vittoria dello scorso campionato di Serie A. Questi rumori di corridoio suggeriscono non solo l’addio del mister, ma anche l’eventuale trasferimento di uno dei pilastri della squadra, scatenando reazioni e congetture tra i sostenitori e gli addetti ai lavori. Un successo indimenticabile Arrivato per sostituire Conte, l’ex Lazio ha perso uno Scudetto che sembrava già vinto per poi portare in finale di Champions i nerazzurri nella sua seconda stagione; l’anno dopo arriva il tanto atteso Scudetto della seconda stella, un successo che ha sottolineato il valore del tecnico e ha rafforzato il legame con la squadra e i tifosi. Tuttavia, […]

