Grande tristezza tra gli appassionati di calcio per la scomparsa di uno dei volti più amati della TV: l’omaggio ha commosso tutti.

Sono giorni davvero molto duri per il calcio italiano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia della scomparsa di Oliviero Garlini, attaccante degli anni ’80 ricordato soprattutto dai tifosi dell’Atalanta. Prima ancora era stata la morte improvvisa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, a gettare nello sconforto tutti i tifosi salentini. Proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma di un altro terribile lutto.

All’età di 88 anni è infatti venuto a mancare Gianni Vasino, uno dei volti più popolari del calcio in TV. In tanti ricorderanno di certo Vasino soprattutto per la sua partecipazione a 90esimo minuto: entrò nel team dello storico programma per volere di Paolo Valenti, che lo aveva conosciuto in un corso per radiotelecronisti di qualche anno prima dove Vasino era alunno dell’indimenticabile conduttore.

Nella Rai dal 1970, Vasino esordì in 90esimo minuto sei anni più tardi. Inizialmente il giornalista seguiva Milan e Inter ma successivamente è passato a Genova per raccontare le partite di Genoa e Sampdoria. Oltre al calcio, nel corso della sua carriera Gianni Vasino si è occupato anche di altri sport, tra cui quelli acquatici (seguiti durante le Olimpiadi e i campionati mondiali ed europei) e la pallamano.

Addio al volto più amato: il cordoglio dell’emittente

Dal 1990 al 1995 condusse anche il programma ‘A tutta B’, molto apprezzato dai tifosi, dove Vasino commentava la giornata appena trascorsa in Serie B con Mario Corso. Sempre Vasino fu poi l’ideatore della trasmissione ‘Come noi’, un programma inserito nel TG2 delle 13 che si occupava della disabilità.

Nel 1995 rassegnò le sue dimissioni e tornò a Genova, proseguendo la sua carriera con delle collaborazioni per TV e radio locali, tra cui Telenord. Proprio dalla nota emittente arrivano parole di grande commozione e cordoglio per la scomparsa di Vasino. “Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista che ha fatto parte della nostra famiglia televisiva scrivendo una pagina memorabile con le telecronache al Ferraris insieme con il cardinal Tarcisio Bertone – afferma l’editore di Telenord, Massimiliano Monti, assieme a suo padre Alberto, fondatore del gruppo – Porgiamo commossi le nostre condoglianze alla famiglia“.

Il riferimento dei Monti è al ‘colpo grosso’ che riuscì a fare Vasino nel 2004, quando arruolò il cardinal Bertone, allora arcivescovo di Genova, come telecronista per i match Sampdoria-Juventus e Genoa-Torino.