Per Kean c’è la possibilità di un addio alla Fiorentina: pagano la clausola e resta in Serie A, la nuova destinazione dell’attaccante

Non ce l’ha fatta Moise Kean a trascinare la Fiorentina nella finale di Conference League: la squadra viola è stata eliminata dal Betis in semifinale ai tempi supplementari.

Un 2-2 amaro per i toscani che pregustavano la terza finale di seguito e la possibilità di rompere il tabù che li accompagna ormai da qualche anno. Così non è stato ed ora Palladino dovrà provare a motivare nuovamente i suoi uomini per chiudere al meglio il campionato e provare a conquistare nuovamente un piazzamento europeo.

Piazzamento europeo che sarebbe fondamentale anche per provare a tenere i big in squadra, partendo proprio da Moise Kean: l’attaccante è stato l’autentico protagonista di questa stagione e i suoi 23 gol hanno contribuito a tenere la viola in alto in campionato e farla arrivare fino in semifinale di Conference. Arrivato dalla Juventus, il nativo di Vercelli ha dimostrato di aver fatto quel salto di qualità che ci si attendeva da tempo ed ora è appetito anche dalle big d’Italia ed Europa. A rendere ancora più interessante il suo profilo è la clausola presente nel contratto: 52 milioni di euro.

Basterebbe versare questa cifra nelle settimane di validità della clausola (prima metà di luglio) per acquistare Kean, senza passare dalla Fiorentina. Un’idea che stuzzica, ad esempio, il Napoli, alla ricerca di un bomber per la prossima stagione.

Kean al Napoli, annuncio da Firenze: “Clausola da togliere o andrà via”

Ne ha parlato anche Riccardo Galli, giornalista de ‘La Nazione’, intervenuto sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Dal suo punto di vista le cose per Kean sono chiare: rinnovo o addio. Il giornalista, infatti, spiega: “La clausola può essere un richiamo importante per queste squadre, come il Napoli, lo United o il Bayern Monaco. Dopo il rinnovo a sorpresa di Palladino credo la Fiorentina possa muoversi in direzione di Kean“.

Proprio il rinnovo potrebbe evitare qualsiasi rischio: ma la trattativa deve essere rapida. “Se si riesce a evitare il periodo in cui è valida la clausola – dichiara Galli -, l’unica strada è un rinnovo di contratto con il cambio della formula attuale. In quel caso si eviterà il pericolo.Se invece si arriverà alla finestra di luglio con la clausola ancora valida, allora si seriamente che squadre in grado di portare i 52 milioni prendano Kean“. Tra queste c’è il Napoli, una delle società più interessate all’attaccante.