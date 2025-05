È proprio qui che si intreccia il discorso con il Napoli, a sua volta destinato a una rifondazione mirata in alcune zone del campo. Il club partenopeo, guidato da Antonio Conte, ha manifestato più di un interesse per Davide Frattesi: il centrocampista romano rispecchia il profilo ideale per sostituire un possibile partente come Zambo Anguissa, e già lo scorso gennaio erano stati avviati contatti tra le due dirigenze. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a firmare il possibile incastro potrebbe essere Giacomo Raspadori. L’attaccante, cresciuto nel Sassuolo come Frattesi, è stato un jolly prezioso per Conte in questa stagione, soprattutto nella fase centrale segnata dagli infortuni. Eppure, l’Inter non ha mai smesso di seguirlo: l’interesse è vivo, e uno scambio con Frattesi non è più fantacalcio.

I nerazzurri, forti della semifinale europea e in corsa per il titolo, valutano la situazione con attenzione. Raspadori ha dimostrato di saper essere decisivo nei momenti chiave – come nella recente punizione-gioiello contro il Lecce – e porterebbe alla corte di Simone Inzaghi quel mix di duttilità e italianità sempre più ricercato a livello di rosa. Il nodo resta la valutazione economica: Frattesi ha un costo importante, mentre il cartellino di Raspadori è in ascesa dopo una stagione di gol pesanti. Ma i contatti tra le parti sono attivi. E se l’Inter deciderà davvero di sacrificare l’uomo che l’ha portata in finale di Champions, l’arrivo di Jack in nerazzurro potrebbe essere il contrappeso perfetto.