Massimiliano Allegri sbarca in città ed è pronto a diventare il nuovo allenatore della big: ecco quello che sta succedendo

Il ritorno di Massimiliano Allegri. Pochi dubbi, in piedi soltanto perché il calciomercato è sempre il mondo dell’impossibile che diventa possibile, sul fatto che il tecnico livornese il prossimo anno sederà su una panchina di Serie A.

Su quale i dubbi ne sono di più, anche se negli ultimi giorni stanno iniziando ad affievolirsi. L‘ex allenatore della Juventus è conteso, infatti, da Milan, Roma e Napoli, con gli azzurri che però possono muoversi in maniera concreta soltanto quando Conte farà sapere se vuole continuare o andare via. Ecco allora che rossoneri e giallorossi hanno un vantaggio non di poco conto e di questo vorrebbero approfittare i dirigenti della società capitolina.

Potrebbe esserci la Roma nel futuro di Allegri e a dare maggior concretezza a questa possibilità c’è la presenza in città dello stesso tecnico. Allegri a Roma è una notizia che ha fatto inevitabilmente il giro d’Italia e che ha alimentato le indiscrezioni su un approdo dell’allenatore sulla panchina giallorossa. Ma cosa c’è di vero?

Allegri a Roma, possibile incontro con Friedkin: i dettagli

Di vero c’è che Allegri è a Roma per assistere agli Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico. Di vero c’è anche che il tecnico è nella lista che Ranieri e Ghisolfi hanno consegnato ai Friedkin con i nomi dei possibili allenatori.

Il tutto non dimenticando che a Roma è arrivato anche l’aereo privato dei Friedkin nei giorni scorsi, proveniente da Zurigo. Con i Friedkin a bordo? Su questo non c’è alcuna conferma, anche se l’arrivo dei patron giallorossi nella Capitale è comunque previsto in questi giorni. Un arrivo atteso e che inevitabilmente porterà ad un’accelerazione anche sul fronte della scelta del nuovo allenatore.

Una decisione alla quale ha lavorato Ranieri, il primo compito nel nuovo ruolo di Senior Advisor che ricoprirà a partire dalla fine del campionato, ma che prenderanno i Friedkin. Ecco perché il loro arrivo a Roma è indicativo di un annuncio ormai prossimo. Se coinvolgerà Allegri lo si scoprirà soltanto nelle prossime settimane, intanto le indiscrezioni si moltiplicano e la presenza del tecnico nella Capitale proprio nei giorni in cui dovrebbero arrivare anche i Friedkin potrebbe essere vista come un indizio di un affare ormai prossimo alla chiusura.