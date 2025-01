Milan, il piano di riserva per l’attacco andrà in scadenza a giugno. Sconto a gennaio?

Con l’arrivo di Sergio Conceicao alcune gerarchie cambieranno e il primo a farne le spese potrebbe essere Tammy Abraham. La ricerca di una punta d’esperienza può portare in Premier.

Nel panorama calcistico internazionale, il mercato dei trasferimenti invernale rappresenta il momento per mettere una pezza agli errori estivi e il neonato Milan di Conceicao non fa eccezione.

Tra questi movimenti di mercato, emerge la notizia di un interesse particolare del Milan per un potenziale affare sia economicamente vantaggioso che capace di portare nuova linfa agli avanti rossoneri.

Strategia

Il Milan sta studiando una mossa che si inserisce in una strategia più ampia del club per cercare soluzioni di mercato intelligenti ed economicamente vantaggiose. L’obiettivo è quello di aumentare la concorrenza all’interno della squadra per i posti da titolare, con giocatori del calibro di Tammy Abraham e Álvaro Morata già sotto la lente d’ingrandimento del neo tecnico Paulo Fonseca.

Occhi sulla Premier

L’Everton, storico club del Merseyside, ha recentemente inaugurato una nuova fase della sua storia con l’ingresso del Friedkin Group nella compagine societaria. Questo passaggio rappresenta non soltanto un cambio di direzione a livello gestionale ma apre anche a una serie di sfide e opportunità per il club. Tra le priorità immediate, la nuova dirigenza si trova ad affrontare la gestione dei contratti dei numerosi giocatori, molti dei quali fondamentali per la squadra, che vedranno il loro attuale contratto con il club scadere nel corso della prossima estate. Ed è qui che il Milan potrebbe inserirsi già a gennaio.

Esperienza low cost

Il Milan guarda con interesse alla situazione contrattuale Dominic di Calvert-Lewin, vedendolo come una potenziale opportunità di rafforzare il proprio attacco senza dover sostenere oneri di trasferimento eccessivi dato il contratto in scadenza nel 2025. Il calciatore inglese, 27enne, ha già dimostrato di possedere le qualità necessarie per fare bene sia nel contesto nazionale che internazionale. Vista la riluttanza del giocatore a rinnovare il suo valore a gennaio potrebbe essere dimezzato assestandosi su circa 12 milioni di Euro. Sergio Conceicao cerca proprio un profilo di attaccante poderoso (189 cm) e abile finalizzatore in area di rigore anche se la pista principale e preferita resta quella che porta a Randal Kolo Muani del PSG.

Sergio Conceicao

