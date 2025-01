Il Milan spara alto per Tomori. Tentativo di aprire un clamoroso scambio?

I rossoneri hanno fatto una valutazione bella pesante per il difensore secondo CaughtOffside. Dall’estero spicca un club su tutti come il più interessato e può aprire scenari impensabili.

In un panorama calcistico in continuo movimento, il Milan si trova al centro di una frizzante vicenda di mercato che coinvolge il futuro di Fikayo Tomori.

La squadra rossonera, forte di un nuovo progetto sportivo guidato dal neo allenatore Sergio Conceicao, valuta con attenzione ogni possibile scenario. E, stando al portale CaughtOffside alle porte potrebbe essercene uno da capogiro.

Super valutazione

Il club milanese ha fissato, sempre secondo CaughtOffside una valutazione di circa 35-38 milioni di euro per Fikayo Tomori, segno di quanto sia ritenuto prezioso l’apporto del calciatore all’interno del progetto tecnico anche se Paulo Fonseca ultimamente l’aveva relegato in panchin. Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi che hanno messo in dubbio la sua presenza fissa nello schieramento titolare, resta un punto fermo per la squadra. La determinazione del Milan nel chiedere una cifra considerevole per il suo trasferimento dimostra la volontà di fare valere le proprie condizioni in fase di negoziazione oppure di…far nascere dell’altro?

L’interesse del Newcastle

Il Newcastle emerge come il principale contendente nella corsa all’acquisto di Tomori. La squadra inglese, desiderosa di rinforzare il proprio reparto difensivo, considera il giocatore, anche per questione di liste UEFA, un’opzione ideale tanto che potrebbe essere pronta a soddisfare le richieste milanesi. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire l’evoluzione di questa trattativa, con il Milan che attende di vedere come e quanto il nuovo tecnico Sergio Conceicao intenderà utilizzare Tomori nel suo schema tattico.

Milan, Newcastle ed il grande sogno

Nelle potenziali dinamiche di mercato tra Milan e Newcastle, emerge inevitabilmente il nome di Sandro Tonali, valutato intorno ai 50 milioni di euro. Il centrocampista italiano, desideroso di un ritorno al Milan, potrebbe rientrare in una possibile operazione che includerebbe Tomori. L’ipotesi di un affare che veda Tomori più 20 milioni di euro in cambio del ritorno in rossonero di Sandro Tonali potrebbe far tornare a sognare i tifosi rossoneri che in questa stagione di gioie, ad ora, ne hanno avute poche.

Sandro Tonali

