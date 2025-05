Dopo il fallimento del progetto Thiago Motta, affidate a Tudor le ultime speranze Champions la Juventus prepara in silenzio il futuro.

La Juventus si ritrova ancora una volta a fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative. Il progetto Thiago Motta, che sembrava poter rappresentare un cambio di passo concreto, è naufragato prima ancora di prendere forma.

Così, senza troppi giri di parole, la società ha deciso di voltare pagina affidando la panchina a Igor Tudor, tecnico traghettatore chiamato a salvare almeno l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il nuovo allenatore della Juventus, si tratta in silenzio

Tudor, però, non è mai stato considerato un’opzione a lungo termine. Infatti, il suo ritorno a Torino è stato letto fin da subito come una soluzione d’emergenza, una toppa messa per evitare che la stagione sprofondasse del tutto. Le chance che l’ex difensore resti anche il prossimo anno sono ridotte al minimo. La società ha già messo in moto la macchina per il futuro, e da giorni si rincorrono voci su chi sarà il nuovo allenatore della Juventus a partire dalla prossima estate.

I nomi sul tavolo sono tanti, ma uno in particolare continua ad accendere la fantasia dei tifosi: Antonio Conte. Il tecnico salentino, che ha già scritto pagine importanti della storia recente bianconera, rappresenta per molti l’uomo giusto per riportare carattere, organizzazione e identità in una squadra che da troppo tempo sembra averli smarriti. Tuttavia, nonostante il sogno resista, il ritorno di Conte sembra sempre più improbabile. I motivi sono tanti: richieste economiche elevate, divergenze con la dirigenza attuale e un progetto tecnico che potrebbe non combaciare con le ambizioni del tecnico.

In tutto questo scenario nebuloso, si fa strada l’ipotesi che il nuovo allenatore della Juventus stia già lavorando sotto traccia. Un “Mister X” che la società avrebbe individuato e contattato in gran segreto, forse per evitare l’ennesima telenovela mediatica che negli ultimi anni ha spesso avvelenato l’ambiente. Non sarebbe la prima volta che la Juventus opera nel silenzio, prendendo decisioni sorprendenti lontano dai riflettori. E non è da escludere che, nei prossimi giorni, possa emergere con più chiarezza il profilo scelto, magari con un annuncio che possa riportare entusiasmo nella piazza.

Intanto, dai gradoni dello stadio Dall’Ara di Bologna è arrivata una suggestione che ha fatto rapidamente il giro dei social: Roberto Mancini avvistato sugli spalti durante una recente partita della Juventus. Coincidenza? Forse. Però, è chiaro che in un momento così fluido e incerto ogni dettaglio viene letto come un indizio. Mancini resta un profilo di grande esperienza e carisma. Certo, il suo nome non è stato tra i più chiacchierati finora, ma in un contesto così instabile tutto può succedere.

La Juventus, senza ombra di dubbio, sta vivendo una fase di transizione. La fine del ciclo Allegri, le delusioni recenti, l’incapacità di costruire un’identità precisa hanno lasciato strascichi profondi. Adesso serve una scossa, qualcosa o qualcuno che possa risollevare un ambiente spento e una tifoseria disillusa. La Champions è fondamentale, non solo per il prestigio ma anche per le casse del club. Ecco perché Tudor, anche senza un futuro garantito, ha una missione cruciale da compiere.

Il presente parla di battaglie sul campo per strappare un pass europeo. Il futuro, invece, si sta decidendo dietro le quinte. E chissà che questo misterioso allenatore non sia già stato scelto, magari osservando in silenzio la Juventus da lontano, proprio come ha fatto Mancini a Bologna.