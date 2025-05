La Juventus ha il via libera per l’acquisto di Victor Osimhen: un’occasione clamorosa che potrebbe riscrivere l’attacco bianconero.

È una notizia che, se confermata nei prossimi giorni, rischia davvero di scuotere l’estate del calcio italiano: Victor Osimhen è ufficialmente sul mercato. La Juventus ha dunque il “via libera” per trattare l’acquisto del centravanti nigeriano.

Un nome che, fino a pochi mesi fa, sembrava irraggiungibile per i club di Serie A e che ora, complici diversi incastri di mercato, si trova a un passo dal rientrare nel campionato italiano. Non con la maglia del Napoli, però, ma, potenzialmente, con quella della storica rivale.

La Juventus su Osimhen

L’attaccante classe 1998, reduce da un prestito non entusiasmante al Galatasaray, tornerà a Napoli nelle prossime settimane, ma soltanto per fare le valigie. Il club partenopeo, infatti, ha già fatto sapere di volerlo cedere. La Juventus, dal canto suo, si è messa subito in movimento. Perché al di là della stagione complicata, Osimhen resta un attaccante di valore assoluto, capace di spaccare le difese con la sua velocità, la potenza nei duelli e quel fiuto del gol che lo ha reso protagonista nella cavalcata scudetto del Napoli nel 2023.

Infatti, quando sta bene fisicamente, Osimhen è un’arma devastante. Il suo modo di giocare spacca le partite, trascina compagni e pubblico, cambia il volto di una squadra. E alla Juventus, che da tempo è alla ricerca di un centravanti moderno, dinamico, capace di attaccare la profondità e far salire la squadra, un profilo così non passa inosservato. Si tratterebbe di un colpo che darebbe subito un segnale forte, dentro e fuori dal campo. Anche perché il nigeriano ha ancora 26 anni, margini di crescita, esperienza internazionale e una voglia matta di rilanciarsi dopo mesi in chiaroscuro.

Ma la vera sorpresa è legata al prezzo dell’operazione. No, non parliamo di cifre da capogiro. Perché, e qui arriva il punto centrale, l’ingaggio di Osimhen rappresenta sì un ostacolo, ma anche una chiave per arrivare al giocatore senza dover fare aste impossibili. Il nigeriano guadagna circa 12 milioni di euro a stagione, una cifra che ha già spaventato diversi club europei, soprattutto in Premier League. In Inghilterra lo considerano un profilo interessante, certo, ma l’ingaggio è giudicato troppo alto in rapporto al rendimento dell’ultimo anno. Ecco perché le big inglesi si ssrebbero tirate indietro, lasciando spazio ad altri interlocutori.

I contatti e il ruolo di Giuntoli

La Juventus, invece, ci sta pensando seriamente. I contatti ci sono, Giuntoli, del resto, è uno che conosce bene Osimhen e sa come trattarci. Le valutazioni sono in corso, ma l’idea è concreta. I bianconeri sanno che portare Osimhen a Torino non significherebbe solo rinforzare l’attacco, ma anche rilanciare il progetto con un nome di spessore, capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi. La pista araba, che sembrava la più probabile fino a poche settimane fa, si è raffreddata. Già in estate Osimhen aveva fatto capire di non voler lasciare l’Europa. Non adesso, non così.

Per questo oggi, paradossalmente, è proprio la Serie A a essere di nuovo una possibilità reale. E la Juventus, che ha bisogno di profili pronti, già abituati al nostro campionato e motivati a ripartire, vede in Osimhen la mossa giusta per alzare l’asticella. Il tempo stringe, il mercato è alle porte, e la sensazione è che qualcosa si stia muovendo davvero. Se arriverà la fumata bianca, non sarà solo un colpo: sarà un segnale. E potrebbe cambiare tutto.