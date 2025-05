Milan e Inter potrebbero incrociare le loro strade anche sul calciomercato: dai rossoneri ai nerazzurri, l’affare si chiude per 45 milioni

Domani il Milan giocherà la sua finale, poi toccherà all’Inter: prima gli ultimi due turni di campionato, con lo scudetto lì a portata di mano, quindi la finalissima di Champions League contro il Psg.

Milano, soprattutto sponda nerazzurra, vive i suoi giorni di attesa, ma questo non significa non lavorare anche al futuro. Un futuro che, per quanto possa essere allontanato dall’impellenza degli impegni presenti, è lì che chiama. Serve pensare già al mercato che quest’anno aprirà anche nei primi giorni di giugno in vista del Mondiale per Club ed allora Marotta ed Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati.

Impreparato non vuole essere anche il Milan che ha una squadra praticamente da rifondare dopo una stagione deludente, nonostante la possibilità di mettere in bacheca il secondo trofeo dell’anno. I big potrebbero andare via, Theo Hernandez e Maignan su tutti, ed in generale serve ricostruire una rosa che ha palesato diversi limiti. Si guarda al mercato e le strade di nerazzurri e rossoneri potrebbero incrociarsi in maniera pericolosa.

Quarantacinque milioni di euro: questa la cifra che il Flamengo chiede per Wesley, terzino destro brasiliano: il 21enne piace da tempo al Milan che sta lavorando su di lui ormai da mesi. Non una trattativa semplice, resa ancora più difficile dalla presenza del Manchester City sulle tracce del calciatore.

Calciomercato Milan, anche l’Inter punta Wesley: cosa serve per il sì

Gli inglesi sono un altro club che da tempo seguono Wesley e vorrebbero portarlo in Premier League. Con il City la sfida è impari ovviamente, ma a favore del Milan c’è il fatto che da Manchester non sia partita ancora nessuna offerta ufficiale.

Allora ecco che i rossoneri possono ancora sperare, ma con un nuovo ostacolo all’orizzonte: sì, proprio l’Inter. Anche Marotta e Ausilio hanno iniziato a sondare il mercato ed hanno messo gli occhi proprio sul 21enne di Acailandia. Come riferisce il giornalista brasiliano Venê Casagrande, i nerazzurri non avrebbero ancora allacciati i contatti con il Flamengo, ma sondato la disponibilità dell’entourage del calciatore. Una chiacchierata per capire qual è la situazione del giovane terzino e quali le possibilità effettivi per aprire una trattativa.

Una prima mossa, assolutamente interlocutoria, ma che accende il derby della Madonnina: il calciomercato si infiamma subito con la sfida tra Milan e Inter per Wesley, con il Manchester City a fare da terzo incomodo.