Sandro Tonali potrebbe fare rientro in Serie A dopo due stagioni in Premier League: con questa mossa Conte direbbe sì.

Quarantatré presenze complessive tra Premier League, FA Cup e Carabao Cup, con 6 gol, 3 assist e un rendimento davvero molto soddisfacente. Sandro Tonali ha ormai preso in mano il Newcastle: l’ex Milan, giunto alla sua seconda stagione con i Magpies, si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Anche grazie al suo contributo il Newcastle, attualmente terzo, punta a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo che consentirebbe al Newcastle di non privarsi dei suoi pezzi più pregiati, tra cui proprio il Nazionale azzurro. Tuttavia sono tanti i club esteri che farebbero follie pur di strappare il classe 2000 ai bianconeri d’Oltremanica. Tra le squadre più attente al giocatore ci sono le big di Serie A: i tifosi milanisti sognano il grande ritorno dopo il doloroso addio dell’estate 2023, mentre gli juventini si augurano che sia davvero Tonali il grande colpo che ha in mente Giuntoli per la mediana.

Tuttavia in corsa non ci sono solo Juventus e Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare si sia inserito anche il Napoli, alla ricerca di acquisti di spessore per convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina partenopea. Il tecnico salentino è stato chiaro con la proprietà: anche in caso di scudetto la rosa andrà adeguatamente rinforzata per competere al meglio in Italia e in Europa.

Tonali da Conte: il Napoli vuole provarci davvero

Ecco perché Giovanni Manna si è già messo all’opera, individuando i profili di alto livello che possono fare al caso di Conte. In cima al taccuino del direttore sportivo del Napoli è finito proprio Sandro Tonali: in caso di partenza di Zambo Anguissa, corteggiatissimo dai club della Saudi Pro League, il sostituto ideale sarebbe senz’altro l’ex rossonero.

Nel corso di Napoli Magazine Live, in onda su Radio Punto Zero, il giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha confermato che nelle scorse ore sono arrivati segnali sulla volontà del Napoli di provare ad arrivare a Tonali. Sempre Cammaroto, però, ha precisato che al momento il giocatore non sembra così interessato a fare ritorno in Italia.

In più bisogna sempre tenere conto della concorrenza di Juve e Milan, oltre che di altri club esteri che hanno a disposizione budget importanti: il prezzo di Tonali è di almeno 50 milioni di euro.