Per la Juventus sta per cominciare un’estate decisiva. Dopo una stagione dai contorni ancora incerti, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora tutta da guadagnare, il club bianconero si prepara a rivoluzionare ogni comparto.

L’obiettivo è uno solo: tornare a competere stabilmente per i vertici in Italia e in Europa. Le dimissioni di Francesco Calvo, figura centrale nella governance bianconera, non sono state un semplice avvicendamento interno, ma il segnale di un cambiamento molto più profondo. Il club, ora guidato sul piano tecnico da Cristiano Giuntoli e con Maurizio Scanavino in posizione esecutiva, punta a ricostruire una Juventus più solida, sostenibile e moderna.

Sul campo, il lavoro di Igor Tudor ha avuto effetti inizialmente positivi, ma il rendimento recente – due vittorie nelle ultime cinque partite – ha nuovamente acceso dubbi sulla tenuta tecnica e mentale della squadra. Un gruppo che ha mostrato limiti strutturali e che necessita di interventi mirati in ogni reparto. Le manovre di mercato saranno quindi centrali. La società ha già tracciato le linee guida per un’estate di cessioni e acquisti, con l’obiettivo di ringiovanire l’organico, abbassare i costi e aumentare la competitività. E in questa logica, non mancheranno le scelte dolorose.

Juve su Ramos: Vlahovic finanzia l’affare

In cima alla lista dei sacrificabili figura Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, reduce da una stagione dai numeri non entusiasmanti e da un feeling mai pienamente esploso con l’ambiente, è destinato a lasciare Torino. La sua cessione, per cui si muove con decisione l’Atletico Madrid, rappresenterebbe una fonte importante di liquidità per finanziare le prossime operazioni di mercato. L’uscita del serbo libererebbe spazio in attacco e risorse economiche. Proprio in quest’ottica, secondo quanto riportato da Caught Offside, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un profilo di primo livello: Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Paris Saint-Germain.

Ramos, acquistato dal PSG per 65 milioni di euro dal Benfica, ha vissuto una stagione complicata dal punto di vista degli spazi. Nonostante ciò, ha segnato 18 gol in stagione, dimostrando grande efficacia sottoporta e attirando su di sé l’interesse di club come Arsenal e Newcastle. La Juventus, che necessita di una punta centrale capace di attaccare la profondità e garantire presenza in area, lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Vlahovic. E proprio grazie ai proventi della cessione del serbo, potrebbe tentare l’assalto al portoghese, che al PSG non è più considerato un intoccabile.