Per Theo Hernandez non ci sono novità sul fronte rinnovo: con il Milan è rottura totale e la Juventus potrebbe essere coinvolta

Tutto tace e non è un buon segno. Tra il Milan e Theo Hernandez il silenzio regna sovrano e questo è un segnale chiaro di rottura tra le parti. In scadenza nel 2026, il terzino francese sembra destinato a lasciare il club rossonero già quest’estate davanti ad una offerta congrua.

Le prestazioni di quest’anno non hanno convinto e per il nazionale transalpino c’è stata anche qualche panchina. Ma l’annata è stata fondamentale anche per chiarire la prospettiva futura di Theo al Milan: una prospettiva che, a quanto pare, non c’è. Del rinnovo non si parla ormai da tempo e sembra proprio che l’ex Real Madrid non sia centrale nei piani della società.

Si spiega così, se corrispondesse al vero, quanto viene riportato da Telelombardia sul silenzio totale del Milan sul fronte rinnovo: i rossoneri, infatti, non avrebbero presentato alcun tipo di proposta di recente per il rinnovo del calciatore, anzi. Tra le parti da 3-4 mesi non ci sarebbero più contatti: una situazione che potrebbe portare ad un addio quest’estate per una cifra neanche tanto elevata ed è qui che entra in scena la Juventus.

Theo rompe con il Milan: intreccio con Cambiaso e la Juventus

Già perché Theo Hernandez è un nome che spesso è stato accostato in passato anche ai bianconeri. Difficile che, considerato il particolare momento storico del club piemontese con la scelta della sostenibilità come guida da seguire, si apra una trattativa, ma l’ipotesi non è da escludere.

Lo è ancor meno se Antonio Conte approdasse realmente sulla panchina della Juventus a distanza di anni dall’ultima volta: in questo caso il tecnico salentino potrebbe chiedere calciatori di un certo livello e Theo Hernandez, per costo e caratteristiche, potrebbe essere il profilo perfetto. Il tutto non dimenticando che Andrea Cambiaso che riveste il suo stesso ruolo ed è ambito dal Manchester City. La richiesta della Juve è però di 60-70 milioni e potrebbe spingere gli inglesi ad orientarsi altrove.

Magari sullo stesso Theo Hernandez che cerca non dispiacerebbe a Guardiola e che potrebbe arrivare con un costo del cartellino decisamente minore. Situazione da tenere d’occhio dunque con l’intreccio Milan-Juve che potrebbe coinvolgere il francese e anche Cambiaso. Il tutto con il mercato che non è ancora partito: si preannunciano fuochi d’artificio.