L’allenatore è stato ricoverato d’urgenza, arrivano novità sulle sue condizioni: il comunicato ufficiale del club

Sono state ore di grande paura per il club. L’allenatore è stato ricoverato d’urgenza e ha saltato la delicata partita del weekend, una sfida diventata cruciale per l’obiettivo salvezza. Dopo la partecipazione alla Champions League, la squadra è infatti crollata in campionato e, come se non bastasse, devo ora fare i conti con i problemi fisici del suo tecnico.

Negli scorsi giorni il Girona ha annunciato il ricovero in ospedale del tecnico Michel, che è stato colpito da un problema di salute. Il 49enne si trova sotto osservazione e le sue condizioni sono comunque in progressivo miglioramento. Lo ha fatto sapere la società catalana attraverso i propri canali ufficiali.

Questa la nota del club spagnolo sulle sue condizioni: “L’allenatore del Girona FC Michel Sánchez è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute. È sotto osservazione medica a scopo precauzionale e le sue condizioni progrediscono favorevolmente. Sta ricevendo le cure appropriate e speriamo che guarisca nei prossimi giorni. Nella partita di domani a Montilivi, l’allenatore non potrà guidare la squadra dalla panchina e sarà sostituito da Salva Fúnez, allenatore in seconda. Il Club apprezza la vostra comprensione e il rispetto della vostra privacy in questo momento”.

Girona, Michel ricoverato d’urgenza: svelate le sue condizioni

Alla vigilia del match poi perso in trasferta sul campo del Villarreal, il vice di Michel aveva comunque tranquillizzato i tifosi: “È stata una questione di protocollo. Siamo tranquilli perché ho potuto parlare con lui, sta bene. Continua a lavorare dall’ospedale. Vogliamo vincere, ottenere i tre punti ed essere virtualmente salvi. Giocheremo con la stessa idea di sempre e non cambieremo nulla”.

Sui social, successivamente, è arrivato anche il messaggio dell’allenatore: “Dopo aver ascoltato i consigli dei medici, che ringrazio per la loro cura e professionalità, dovrò prendermi qualche giorno di riposo per riprendermi e tornare in campo il prima possibile. Mi sento bene, sono sotto osservazione medica e conto già i giorni che mi separano dal poter tornare al lavoro e continuare a lottare per il resto della stagione. Sono sicuro che questo gruppo, nonostante la mia assenza, darà il massimo, come sempre, affinché i nostri tifosi possano sentirsi orgogliosi del club e dei valori che rappresenta. […] Dovrò essere ricoverato in ospedale per qualche giorno in osservazione. Sono costretto a seguire la partita da un’altra sede, ma sarò sempre in contatto con la mia squadra. A presto”. Michel pensa già al ritorno in panchina: manca solo l’aritmetica per la salvezza del suo Girona.