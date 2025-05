Il giocatore è in coma dopo quanto avvenuto in campo: i tifosi sono sotto choc, è appena arrivata la nota del club.

Purtroppo anche durante le partite di calcio possono verificarsi situazioni molto gravi che richiedono l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale. Nel corso degli anni i tifosi hanno dovuto fare i conti con terribili tragedie: in alcuni casi, per fortuna, le cose hanno avuto un lieto fine.

Pensiamo ad esempio a Eriksen, che dopo il malore agli Europei del 2021 è tornato a giocare, ma anche a Bove, che ha fatto prendere un enorme spavento a tutti nei primi minuti di Fiorentina-Inter dello scorso dicembre a causa di una ‘torsione di punta’ che ha richiesto l’impiantazione di un defibrillatore sottocutaneo.

Proprio nelle scorse ore si è verificato un altro episodio che ha fatto trattenere il fiato a tutti i tifosi presenti sugli spalti. Durante il match Nottingham Forest – Leicester un giocatore dei padroni di casa si è scontrato in maniera estremamente violenta contro il palo della porta. Si tratta di Taiwo Awoniyi, attaccante 27enne del Nottingham Forest, rimandato in campo dal tecnico Nuno Espirito Santo – che si è preso in diretta la sfuriata del presidente Marinakis – nonostante le condizioni a dir poco precarie.

Calcio sotto choc, tanta paura per l’attaccante: le parole del club

Awoniyi non ha poi retto al dolore e ha lasciato la propria squadra in dieci nei minuti di recupero. Il Nottingham Forest non è andato oltre il 2-2 contro il Leicester già retrocesso ma la preoccupazione principale dei tifosi locali era per le condizioni di Awoniyi. Il 27enne è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico addominale.

Ora l’attaccante si trova in coma farmacologico in terapia intensiva. Una situazione serissima che avrebbe potuto prendere una piega ancora peggiore. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il nigeriano si è procurato una grave lesione addominale che avrebbe potuto essere mortale senza un immediato intervento chirurgico.

Il Nottingham Forest ha poi rilasciato un comunicato per tranquillizzare i tifosi sulle condizioni del proprio giocatore: fortunatamente Awoniyi si sta riprendendo bene. “La gravità del suo infortunio è un potente promemoria dei rischi fisici che il gioco comporta e di perché la salute e il benessere di un giocatore debbano sempre venire prima di tutto – si legge nella nota – Al Nottingham Forest, questo principio non è solo una politica per noi; è la convinzione e la convinzione profonda del nostro proprietario“.