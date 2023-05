Man mano che ci si avvicina al calcio d’inizio del derby le informazione sulle formazioni diventano sempre più attendibili.

Rafael Leao non dovrebbe essere della partita: questa la notizia di formazione più importante lato Milan; lato Inter invece Inzaghi pare possa optare per Dzeko in attacco al fianco di Lautaro e Calhanoglu in regia. L’ex allenatore della Lazio insomma si affida alla formazione che più gli ha dato certezze nelle sfide decisive fin qui giocate in stagione.

Francesco Acerbi

La Gazzetta dello Sport sostiene che il bosniaco possa essere scelto per le sue caratteristiche che lo portano a giocare più indietro: così facendo si cercherà di portare fuori anche uno dei due difensori centrali rossoneri lasciando Lautaro in uno contro uno con l’altro centrale. Acerni sarà il principale deputato alla marcatura di Giroud anche se il lavoro sul francese incomincerà dal centrocampo.

