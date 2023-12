L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto soddisfatto della prova della sua squadra ma mantiene i piedi per terra in ottica lotta Scudetto.

Simone Inzaghi ha commentato la grande vittoria di Napoli ai microfoni di DAZN. “Eravamo partiti bene e avevamo segnato con Thuram, il Napoli è un’ottima squadra ma i miei sono stati bravissimi. Abbiamo rischiato su Politano e Sommer ha fatto un’altra parata. Ma sono contento, ho abbracciato tutti uno a uno era la quinta trasferta, la terza in una settimana e serviva una prova così. Poi trovato il due a zero siamo diventati padroni del campo, ma siamo alla 14esima e abbiamo ancora tanto lavoro davanti“.

Le scelte

“È stata una prova di forza, di squadra, di insieme, dei cambi, di chi ha cominciato. Abbiamo perso anche de Vrij e non è stato semplicissimo. Carlos Augusto era da un po’ che non giocava da centrale e non volevo spostare Darmian e ho optato per lui che è stato bravissimo”.

Marcus Thuram

La Thu-La

“Uno più d’area e l’altro che giro attorno, assolutamente. Eto’o e Milito hanno fatto la storia del club. Lautaro la sta facendo da tanti anni e -Thuram è arrivato con tanta fame senza dimenticare che hanno dietro di loro Sanchez e Arnautovic che sono stati bravissimi e utili in Champions contro il Benfica”.

Un primo bilancio

“Chiaramente sono stati fatti mesi buonissimi, forse inattesi. C’è piacere di vederli allenare questa squadra che deve fare il salto di qualità quando si deve fare di necessità virtù come quando oggi ho chiesto a Carlos Augusto di giocare da centrale. Sapevamo di avere un’alternativa. La speranza è di riavere Bastoni prossima settimana. Vedremo, siamo meno ottimisti su de Vrij rispetto a Dumfries. Tra dieci giorni spero di riavere anche Pavard”.

