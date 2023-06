Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ha parlato alla vigilia dell’ultimo test prima del Mondiale

CONVOCAZIONI – Ho ancora dei dubbi e la partita di domani serve anche per questo, per cercare di dipanarli. Ci sono delle certezze, ma in questo momento non ho ancora definito la lista delle 23.

FERRARA – Ormai Ferrara è come se fosse casa nostra, questo stadio secondo me è perfetto per il calcio femminile e qui abbiamo ricordi bellissimi perché la qualificazione al mondiale è passata sempre da qui, sia nel 2019 sia questa volta. Incrociamo le dita e speriamo che continui questo percorso a Ferrara.

ENTUSIASMO ED EQUILIBRIO – E’ bene che ci sia entusiasmo e amore e passione verso questa Nazionale, perché parteciperemo a una competizione mondiale che è qualcosa di meraviglioso, la più bella che c’è. Ma ci vuole equilibrio, capire dove siamo, in che contesto ci troviamo. L’Italia cresce e sta crescendo, ma deve ancora fare dei passi importanti per poter arrivare al livello delle Nazioni top che hanno una storia di progettualità, investimenti, risorse diversi dai nostri. Questo non significa che non ci debba essere entusiasmo, ma la parola che userei è “equilibrio”, capire da dove partiamo e dove possiamo arrivare. Quando diciamo che il nostro obiettivo è passare il girone non significa che non vogliamo vincere il Mondiale, in cuor nostro noi lo vogliamo vincere, però dobbiamo avere quell’equilibrio che ci dice di affrontare partita per partita perché ogni partita è assolutamente equilibrata e per riuscire a passare il girone dobbiamo dare il massimo. Poi se riusciremo a fare questo vedremo.

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BERTOLINI

