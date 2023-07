Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la vittoria nel Mondiale contro l’Argentina. Le dichiarazioni

PAROLE – «È una gioia immensa, aspettavo questo momento. Lo dedico a tutte noi, i festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questo torneo. Abbiamo ricevuto tantissime critiche, anche ingiustamente. Era importante partire col piede giusto, era fondamentale vincere. Ho una dedica per la mia famiglia e una per Martina Rosucci. Record del gol in due Mondiali? Ciliegina sulla torta, ma lasciamo i numeri da parte. Ora pensiamo alla Svezia. Questa vittoria ci dà morale ma piedi per terra, anche quella sarà una partita difficile».

