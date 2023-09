Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine della partita vinta contro l’Ucraina a San Siro ai microfoni di Rai Uno

Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine della partita vinta contro l’Ucraina a San Siro ai microfoni di Rai Uno. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Felice per la doppietta, anche se contava vincere. Poi se arriva anche il gol è ancora meglio. Se voglio mettere in crisi Inzaghi? Normale, poi è lui che decide. So di non essere ancora al livello dei titolari ma questo mi dà la voglia di lavorare ancora di più».

