Ecco la valutazione complessiva del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi durante la partita con la Nazionale

Ieri uno dei giocatori in Nazionale che ha giocato nel secondo tempo è stato il centrocampista dell’Inter Frattesi, con l’obiettivo di voler continuare a stupire.

La sua, come riportato per esempio da TMW, è stata una gara senza infamia e senza lode: aspettando ovviamente la titolarità contro l’Ucraina. Staremo a vedere come si evolverà poi la situazione settimana prossima.

L’articolo Italia Macedonia, come si è comportato Davide Frattesi? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG