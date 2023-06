Italia, parla Salvatore Esposito: «La Serie A mi ha dato tanto, ha arricchito il mio bagaglio» Le parole dell’ex nerazzurro

Cresciuto nelle giovanili dell‘Inter, Salvatore Esposito ha parlato cosi del suo percorso in Serie A nella conferenza stampa pre Europeo U21.

LE PAROLE- «L’esperienza in Serie A mi ha dato tanto, ho realizzato il sogno che avevo da bambino anche se non si è conclusa come desideravo e come meritavamo. Tra la Serie B e la Serie A cambia davvero tanto: i ritmi di gioco sono diversi, le giocate sono diverse, così come gli interpreti. Ho arricchito il mio bagaglio, anche perché se vuoi stare a quel livello devi necessariamente migliorare»

