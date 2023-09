Italia in campo senza alcun giocatore della Juventus: ecco da quanto non succedeva una cosa del genere. I dettagli

Italia in campo per la quinta giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 contro la Macedonia del Nord, senza alcun giocatore della Juventus in campo.

Con Locatelli in panchina torna quindi a verificarsi il precedente dello scorso marzo, quando gli azzurri furono sconfitti dall’Inghilterra senza il supporto dei giocatori bianconeri.

