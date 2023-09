Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha commentato la vittoria degli Azzurri contro l’Ucraina a San Siro: le dichiarazioni

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato al termine della sfida contro l’Ucraina sulla prestazione degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

«Stasera dobbiamo essere contenti. Non possiamo sempre stare a pressare in attacco, altrimenti facciamo quelli pignoli e non va più bene. L’Italia è stata bene in campo e vinto con merito. Loro bravi nelle ripartenze, ma noi dobbiamo avere più qualità negli ultimi metri e sottoporta. Questa vittoria mi permette di preparare le prossime gare con più tranquillità».

The post Italia, Spalletti sicuro: «Stasera siamo contenti, non serve essere pignoli» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG