Scozia-Inghilterra, Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha trascorso l’intera partita in panchina

L’Inghilterra in serata ha sconfitto per 1-3 la Scozia in trasferta.

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha trascorso l’intera sfida in panchina.

