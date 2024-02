Italiano dopo la sconfitta: «Dobbiamo fare i complimenti all’avversario, sono stati davvero bravi». Tutte le dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna. Di seguito le parole dell’allenatore accostato anche alla panchina rossonera.

PARTITA – «Avevamo preparato la partita con una forte aggressione sul loro palleggio. Loro sono bravi comunque ad uscire ma potevamo fare meglio quando abbiamo sporcato loro la palla. Sono stati davvero molto bravi, ci i rimbocchiamo le maniche e ripartiamo».

DIFFICOLTA’ – «Durante la gara ci sono tante situazioni che possono accadere. Biraghi era costretto a stringere molto e Orsolini essendo più libero ci ha punito con la sua qualità. Poi nel secondo tempo abbiamo corretto la posizione».

TROVARE UNA QUADRA IN ATTACCO – «Noi l’abbiamo trovata però oggi vanno fatti i complimenti all’avversario. Gonzalez non ha tanti minuti nelle gambe, oggi abbiamo provato anche Beltràn trequartista, le abbiamo tentate tutte per vincere».

RABBIA SUL 2-0 – «Il 2-0 non lo dobbiamo concedere. Bisogna prendere la palla nell’ultimo minuto e tentare l’ultima azione. Non si può prendere gol a difesa schierata».

