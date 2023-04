Xavier Jacobelli ha analizzato la stagione di Simone Inzaghi intervenendo sulle frequenze di Radio 24 a Tutti Convocati

Jacobelli si è espresso così su Inzaghi:

“Inzaghi? Io mi auguro non venga rimesso sulla graticola. Undici sconfitte non potevano essere preventivate, ma in pochi mesi ha vinto due Supercoppe, è in semifinale di Coppa Italia e di Champions League. Sa fare molto bene il suo mestiere. Io credo che sia psicologicamente corazzato, lo si è capito dalle dichiarazioni rilasciate post-Benfica. Non arrivi in semfinale di Champions, né il semifinale di Coppa Italia se non sei un grande allenatore“.

