Jacobelli: «La Juve l’anno scorso era a 10 punti dalla vetta, ora ora Allegri ha capito una cosa». Le dichiarazioni del giornalista

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della Juventus di Allegri a Radio Bianconera.

Le sue parole: «In questo momento è evidente che non sia scintillante e lo ha sottolineato anche Szczesny con una battuta molto brillante, ma i risultati stanno arrivando. Allegri è uno specialista estremamente pragmatico, ha capito che questa è la strada che questa Juventus può percorrere, non dimentichiamo che ha anche lanciato molti giovani: sono sette i ragazzi provenienti dalla Next Gen fissi in prima squadra. Rispetto ad un anno fa conta solo due punti dalla prima in classifica rispetto ai 10 che aveva nei confronti del Napoli».

