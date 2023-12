Jacobelli sicuro sui problemi arbitrali: «La causa è il protocollo del VAR». Le parole del giornalista sul momento negativo delle prestazioni arbitrali

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW del momento negativo della categoria arbitrale in Serie A. Ecco le parole del giornalista:

«Alle radici del problema e dell’attuale momento negativo della categoria arbitrale c’è il protocollo del VAR che è terribilmente bizantino e alimenta confusione. Le riunioni tra arbitri e allenatori per spiegare come ci si deve comportare ha poco senso, da quando è stato introdotto il VAR sono stati ridotti leggermente gli errori ma aumenta le polemiche per la poca chiarezza e la discrezionalità dell’arbitro. Poi le lamentele preventive sono gravi, ma il protocollo VAR è un elemento di grande confusione».

