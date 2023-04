Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua sull’episodio di razzismo di cui è stato vittima Lukaku in Juventus-Inter

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha voluto esprimersi sulla gestione di gara da parte di Massa in Juventus-Inter di Coppa Italia e sull’episodio di razzismo di cui è stato vittima Romelu Lukaku.

LE PAROLE DI JACOBELLI-: «Dopo il caso Koulibaly, il 30 gennaio 2019 la Figc varò la nuova regola anti-razzisti: in caso di ululati, l’arbitro può imporre lo stop già al primo avvertimento dello speaker, poi può rimandare le squadre negli spogliatoi e, se non bastano 45′, il responsabile dell’ordine pubblico può interrompere la partita. Lukaku è stato insultato dall’80’: perché Massa non ha fatto nulla»

