Il giornalista Ben Jacobs ha aggiornato sul capitolo Balogun: l’attaccante non è un discorso chiuso in casa Inter

Jacobs ha commentato così l’idea Balogun per l’Inter:

«Folarin Balogun ha chiesto all’Arsenal di abbassare il prezzo richiesto. Ha già detto che non andrà in prestito. L’Inter ha ritenuto che 45 milioni di sterline fossero troppi e ora ha fatto un’offerta per Gianluca Scamacca del West Ham. Tuttavia, non hanno del tutto escluso l’acquisto di Balogun».

L’articolo Jacobs: «Balogun? Non è finita, l’Inter non ha ancora escluso il suo arrivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG