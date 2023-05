Le parole del tennista Sinner su quello che sarà il derby di stasera tra il Milan e l’Inter a San Siro per quanto concerne la Champions

Jannik Sinner, tennista e tifoso del Milan, ha concesso un’intervista a Repubblica per parlare del derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «Inter? Ognuno di loro può cambiare il corso del match. Quello che serve è avere uno di quei momenti top. Lautaro e Lukaku possono fare cose incredibili, in qualsiasi momento. Come farei giocare il Milan? Aggressivo, come il mio stile sul campo da tennis. Non conosco altro modo. Devi riuscire ad assistere Leao, che è un grande giocatore e spero che recuperi. Mi piace la filosofia che obbliga l’avversario a giocare come vuoi tu. Sarà poi un problema suo. Ovviamente ci sono momenti in cui devi essere intelligente perché non si può giocare allo stesso modo per l’intera partita».

L’articolo Jannik Sinner su Milan-Inter: «Per i rossoneri ci vuole un gioco aggressivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG