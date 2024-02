Juve a due facce contro l’Udinese: il confronto tra primo e secondo tempo è clamoroso. I numeri della squadra di Allegri

La Juve vista contro l’Udinese è stata davvero a due facce. A certificarlo sono i numeri dei tiri effettuati dalla squadra Allegri.

Nel primo tempo i bianconeri hanno calciato in porta per ben 6 volte (come non le succedeva dal dicembre 2021 contro il Genoa), senza però trovare il gol. Quel che salta agli occhi è il clamoroso confronto col secondo tempo. La Juve, infatti, non ha effettuato nessun tiro verso la porta avversaria. In questo campionato, allo Stadium, la stessa situazione si era verificata solo contro l’Inter.

The post Juve a due facce contro l’Udinese: il confronto tra primo e secondo tempo è clamoroso appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG