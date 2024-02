Paolo Aghemo a Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro tattico della Juve. Le sue dichiarazioni

Paolo Aghemo a Sky Sport, ha parlato del possibile cambio di modulo della Juventus in vista del match contro il Frosinone. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Sarà interessante capire se a partita in corso quantomeno verrà riproposto quel tridente visto a sprazzi a Verona, per pochi minuti. Difficilmente vedremo Chiesa e Yildiz insieme a Vlahovic, magari a partita in corso si potrebbe vedere».

