Juve, allarme rientrato in casa Milan verso la partita di domenica: Pioli recupera tre giocatori. Si stanno allenando

Arrivano buone notizie per il Milan e per Pioli in vista della partita contro la Juve in programma domenica sera allo Stadium.

Come appreso da Milannews24, infatti, Origi, Rebic e Vranckx si stanno allenando in gruppo, insieme al resto dei compagni. I tre giocatori avevano accusato dei problemi fisici nei giorni scorsi e non erano stati nemmeno convocati per il match vinto con la Sampdoria.

