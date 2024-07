La situazione relativa al futuro dell’attaccante esterno italiano è in continua evoluzione e ci sono novità praticamente quotidianamente.

Federico Chiesa, nonostante le indiscusse qualità dimostrate sul campo, sembra non far parte dei piani del tecnico della Juventus Thiago Motta per la prossima stagione.

La situazione

La posizione dell’ex Fiorentina all’interno della rosa della Juventus pare diventata particolarmente incerta in questa estate. Il calciatore, rientrato alla Continassa mentre il mercato entra nella sua fase cruciale, si trova a dover affrontare un’importante svolta nella sua carriera. Nonostante la scadenza del contratto sia fissata nell’estate del 2025, le trattative per il rinnovo sembrano essere ormai in un vicolo cieco. Di conseguenza, la dirigenza bianconera potrebbe essere costretta a valutare la cessione del giocatore, anche per evitare di perdere un asset importante a parametro zero tra un anno.

Federico Chiesa

Gli scenari

Chiesa non ha vissuto stagioni indimenticabili ultimamente e questo, insieme al ricco stipendio percepito, non aiuta ad attirare pretendenti. Tuttosport fa il punto sulle squadre interessate a lui: qualche settimana fa la Roma sembrava pronta a far partire l’offensiva salvo poi virare su Soulè. Antonio Conte, alla guida del Napoli, è conosciuto per essere un ammiratore delle caratteristiche di Chiesa. Oltre alle italiane, anche squadre come il Bayern Monaco o club della Premier League potrebbero presto farsi sotto per Chiesa anche se al momento non è ancora emerso nulla.

Il piano dell’Inter

I dirigenti nerazzurri ammirano le caratteristiche di Chiesa ma certamente non hanno budget da investire al momento: Marotta e Ausilio sarebbero pronti a fiondarsi su di lui nei prossimi mesi per acquistarlo a zero per la prossima stagione. Serve ovviamente però che non si faccia avanti prima un altro acquirente.

