L’Inter si è inserita prepotentemente nella corsa a Jacub Kiwior dell’Arsenal, obiettivo anche dei rossoneri. Derby di mercato in vista.

Nel calciomercato estivo del 2024, le dinamiche tra le squadre si fanno sempre più complesse e competitive, specialmente quando si parla di difensori di valore. Tra queste, un cambio di rotta interessante riguarda le due rivali di Milano, Inter e Milan, ormai entrambe sulle tracce dello stesso obiettivo: Jakub Kiwior. Il difensore polacco, classe 2000, dopo un’avventura in Inghilterra con l’Arsenal, sembra essere pronto per un ritorno in Italia, ma quale maglia indosserà nella prossima stagione rimane ancora un’incognita.

Il duello milanese per Kiwior

Il Milan, da tempo alla ricerca di un rinforzo per la propria difesa, sembrava in pole position per assicurarsi le prestazioni di Kiwior all’inizio della sessione di mercato. Tuttavia, con l’evolversi delle trattative e l’interesse su altri giocatori, come Pavlovic, le certezze sembrano vacillare. L’Inter, d’altra parte, è entrata in gioco più tardi, complice la necessità di rinforzare il reparto difensivo a seguito dell’infortunio di Buchanan e della possibilità di trasferimento di De Vrij.

Jakub Kiwior

L’Inter rafforza la sua posizione

L’arrivo di Calafiori all’Arsenal potrebbe giocare a favore dell’Inter nel tentativo di portare Kiwior a vestire la maglia nerazzurra. Al momento si registra infatti il sorpasso di Marotta sulla squadra mercato rossonera. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, una formula che sembra fare al caso sia delle esigenze dell’Inter sia delle possibili aperture dell’Arsenal verso una cessione. Simone Inzaghi, noto per la sua strategia di avere un elevato numero di giocatori affidabili per ogni ruolo al fine di mantenere inalterata l’identità di gioco della squadra, vede in Kiwior una valida opzione.

#Kiwior è stato il primo nome valutato dall’#Inter a sorpresa ormai due settimane fa e ce ne sono altri. L’#Arsenal non lo ritiene incedibile, a maggior ragione lo farà quando avrà completato l’operazione #Calafiori. Dipenderà dalla formula ma anche dalle eventuali cessioni… https://t.co/L4Hcprfm7L — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2024

L’Indecisione dell’Arsenal e le sue conseguenze

La situazione attuale lascia aperte diverse possibilità, con l’Arsenal che, dopo l’acquisto di Calafiori, si trova nella necessità di ridurre la rosa, ma le intenzioni degli inglesi rimangono al momento non del tutto chiare. La disponibilità del club londinese a trattare per Kiwior potrebbe essere determinante per le sorti del giocatore, con l’Inter che, al momento, sembra aver preso un leggero vantaggio nelle trattative.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG