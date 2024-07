Questa stagione potrebbe ribattezzarsi “l’estate dei rinnovi” in casa nerazzurra: anche l’olandese ha scelto di restare.

Il sì tanto atteso sta per arrivare per l’Inter: Denzel Dumfries sarà presto protagonista di un importante aggiornamento contrattuale con la squadra nerazzurra. La questione, ormai quasi definitivamente risolta, prevede che l’esterno quasi raddoppi il proprio ingaggio; resta da definire la durata esatta del suo nuovo contratto, che potrebbe estendersi fino al 2027 o 2028. La firma sarà apposta a inizio agosto, all’indomani del rientro dell’atleta dalle vacanze; ne è sicura la Gazzetta dello Sport.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Gli ultimi passi

Già diverse settimane fa i nerazzurri avevano inoltrato la sua proposta ai rappresentanti di Dumfries, mirando a chiudere rapidamente il discorso sul suo futuro visto che il suo contratto attuale scade nel 2025. L’Europeo, durante il quale Dumfries si è distinto per la nazionale olandese, aveva rallentato le operazioni ma alla fine l’ex PSV Eindhoven ha preso la sua decisione. Va sottolineato che il laterale non aveva mai manifestato la voglia di andar via ma può aver inciso anche la mancanza di proposte allettanti da altre squadre.

Verso un lieto fine

Ricordiamo che Dumfries inizialmente (a gennaio) chiedeva uno stipendio di 5 milioni a stagione mentre la dirigenza ha fatto ampiamente capire che non sarebbe mai andata oltre i 4 annui; condizioni alla fine accettate dall’olandese e dal suo entourage. Il percorso sembra dunque inclinarsi verso una soddisfazione generale, soprattutto per Simone Inzaghi che ha sempre sperato nella sua permanenza.

