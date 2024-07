Samardzic vuole fortemente il Milan. Il centrocampista dell’Udinese si avvicina, occorre però risolvere due problemi.

L’interesse crescente del Milan per il centrocampista serbo Lazar Samardzic rappresenta uno dei temi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il club rossonero è deciso più che mai a portare a termine l’acquisto del giocatore, inseguimento che non nasce di certo oggi, ma che sembra avvicinarsi a una svolta significativa, non senza però una serie di ostacoli da superare.

Interessi reciproci e ostacoli da superare

Samardzic ha manifestato chiaramente il suo desiderio di vestire la maglia del Milan, spinto soprattutto dalla possibilità di giocare in Champions League, resistendo così alle lusinghe di club quali Lazio e Fenerbahce che hanno cercato di portarlo nelle loro fila. Questa determinazione segue contatti positivi tra Geoffrey Moncada, a capo dell’area scouting del Milan, e l’agenzia TDS che segue gli interessi di Samardzic. Nonostante ciò, la strada verso l’ufficialità della trattativa pare sia ancora lunga.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Punti di attrito nella negoziazione

La prima delle complicazioni rilevate riguarda la politica di cessioni del Milan: il club rossonero, infatti, prima di procedere con l’inserimento di Samardzic nelle proprie file, mira a cedere almeno uno tra Yacine Adli e Ismael Bennacer, movimenti che non sembrano ancora in dirittura d’arrivo. In aggiunta, si sottolinea come il Milan stia incontrando difficoltà nel trovare una contropartita tecnica che soddisfi le richieste dell’Udinese, un altro aspetto che rallenta i tempi del possibile trasferimento.

Un affare complesso

L’affare Samardzic si presenta quindi come un’operazione dal duplice volto: da un lato l’espressa volontà del giocatore di approdare al Milan, dall’altro la serie di sfide logistiche e strategiche che il club rossonero deve affrontare per rendere possibile l’acquisto. Nonostante le indubbie qualità tecniche e la forte determinazione del giocatore serbo, l’operazione si annuncia tutt’altro che semplice, con Milan e Udinese che dovranno lavorare intensamente per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

La trattativa è quindi da monitorare nelle prossime settimane, con la speranza che i nodi vengano sciolti per permettere a Samardzic di realizzare il suo sogno di giocare in Champions League e di indossare la maglia del Milan, club storico e di prestigio del calcio italiano ed europeo.

