Svolta nella trattativa per Fullkrug al Milan. Il neo allenatore del Borussia Dortmund ritratta e apre alla cessione del tedesco.

Nel mondo del calcio, le dichiarazioni possono cambiare come il vento e gli affari possono prendere una direzione inattesa in men che non si dica. È il caso delle recenti affermazioni di Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, sul futuro di Niclas Fullkrug, che hanno suscitato molto interesse, soprattutto tra i tifosi del Milan.

Possibile cambiamento di scenario per Fullkrug

Appena un giorno fa, Sahin sembrava essersi espresso in termini definitivi riguardo il futuro di Fullkrug, ponendo una solida barriera alla possibilità di un suo trasferimento al Milan. Le parole di Sahin, esternate in una recente intervista a ‘Sky Sport Deutschland’, enfatizzavano il ruolo chiave dell’attaccante tedesco nel progetto sportivo del Borussia Dortmund. Mentre Niclas Fullkrug viene descritto come un elemento centrale, l’apprezzamento personale e professionale dell’allenatore sembrava segnare netta la posizione del club sulla sua figura.

Giorgio Furlani

Revisione delle opzioni in attacco

Tuttavia, oggi emergono parole di tono diametralmente opposto da parte dello stesso Sahin, questa volta concesse al portale ‘dotsport.it’. L’allenatore del Dortmund ha condiviso riflessioni che potrebbero ridefinire le mosse di mercato del prossimo periodo, ammettendo le difficoltà gestionali che potrebbero derivare dalla presenza di quattro attaccanti in squadra per la prossima stagione. Tale surplus, secondo Sahin, potrebbe creare non pochi grattacapi in termini di gestione del gruppo e del tempo in campo.

Il Milan alla finestra

Questo repentino cambio di visione apre a scenari intriganti per il Milan, da tempo alla ricerca di nuove soluzioni offensive per rinforzare la propria rosa. L’indicazione che il Borussia Dortmund potrebbe considerare la cessione di Fullkrug se ritenesse il reparto offensivo sovrabbondante è un segnale positivo per i rossoneri, alimentando speranze di poter portare a Milanello un rinforzo di valore.

