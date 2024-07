L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione sulle varie trattative condotte dal club nerazzurro.

Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube ha fatto il punto sul mercato dell’Inter a partire dal difensore centrale che manca. “Ci sarà tempo per inquadrare l’identikit giusto, se fosse Kiwior sarebbe la soluzione migliore. Sono troppi 20 milioni e passa se l’Arsenal dovesse fare resistenza sul prestito con diritto di riscatto? Beh, bisogna pensare che il prezzo lo fa il mercato, non certo tizio o caio al bar dello sport. E comunque se la stessa società ha speso quella cifra appena la scorsa estate, regalare un anno dopo sarebbe un suicidio in piena regola anche se stai per accogliere un certo Calafiori”.

Joaquin Correa

In uscita

“L’Inter capirà presto cosa vorrà fare da grande Correa, se davvero l’OM si svenerà per Valentin Carboni (ma l’idea è quella di mantenere il controllo del cartellino). Poi penserà a qualche investimento, tutte cose da verificare. Ma se il 75 per cento del tuo mercato lo hai fatto a gennaio, non si può certo disquisire su quel 25 che manca (facciamo 15 o 20, nel frattempo è arrivato il portiere Martinez) soltanto per il gusto di travestirsi da criticoni innati”.

La situazione del Tucu nel dettaglio

“È rientrato dall’esperienza non bella al Marsiglia. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Arabia, può esserci una soluzione italiana magari negli ultimi giorni di mercato, dal 20 agosto in poi. Non escludo possa esserci qualcosa prima, per l’Inter è un di più. Vediamo se con l’apertura del mercato arabo ci sarà spazio anche per lui”.

