Il Milan continua a trattare lo svincolato Hermoso, in uscita dall’Atletico Madrid. Può arrivare in coppia con Pavlovic.

Nel vivace panorama del calciomercato estivo, un nuovo nome fa capolino tra le trattative più chiacchierate: quello di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, noto per le sue prestazioni con l’Atletico Madrid, sta attrarrendo l’attenzione di alcuni dei più prestigiosi club italiani. Tra questi, il Milan emerge come possibile prossima destinazione per Hermoso, a conferma di un’interesse che sembra diventare sempre più concreto.

Il Milan in pole position

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, esperto di calciomercato e giornalista per DAZN, la trattativa tra il Milan e l’entourage di Mario Hermoso sta vivendo una fase di continua evoluzione. I rossoneri, alla ricerca di rinforzi per la loro difesa, hanno avuto più di un contatto con l’agente del calciatore, puntando a capitalizzare la decisione di Hermoso di non rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid.

Mario Hermoso

La concorrenza

Il Milan non è però l’unico club ad aver messo gli occhi sul difensore spagnolo. Napoli e Inter hanno mostrato interesse verso Hermoso, sebbene le dinamiche con questi club abbiano preso direzioni diverse. Il Napoli, attraverso un annuncio via Twitter, ha fatto sapere di non essere più in corsa per Hermoso, poiché considera il proprio reparto difensivo già completo con gli arrivi di Marin e Buongiorno. L’Inter, dall’altra parte, resta alla ricerca di un centrale di difesa, ma sembra concentrare le proprie attenzioni su Kiwior dell’Arsenal, trovando nelle richieste economiche per Hermoso un ostacolo non indifferente.

Il vantaggio del Milan

Con il Napoli fuori dalla corsa e l’Inter orientata altrove, il Milan sembra guadagnare una posizione di vantaggio nella trattativa per Hermoso. Il difensore, essendo svincolato, comporterebbe delle spese relative unicamente alle commissioni, un dettaglio che potrebbe favorire il club milanese nella definizione dell’operazione. Sebbene vi fosse un precedente interesse verso Pavlovic, il Milan potrebbe sorprendere tutti con un “doppio colpo” per rinforzare ulteriormente la propria retroguardia.

Capitolo difensori. L'entourage di #Hermoso continua il dialogo con il #Milan, iniziato nei giorni dell'operazione #Morata (stesso intermediario). Spagnolo al momento pista fredda per #Inter e #Napoli. I dirigenti nerazzurri provano affondo su #Kiwior, che ha costi di ingaggio e… — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 24, 2024

Conclusioni

Il futuro di Mario Hermoso rimane ancora incerto, ma le ultime notizie suggeriscono che il Milan potrebbe essere in una posizione preferenziale per accoglierlo nella propria rosa. Il calciomercato è noto per i suoi repentini cambi di direzione, ma l’interesse dei rossoneri pare solido e orientato a valorizzare ulteriormente una difesa già di alto profilo. Resta da vedere come evolveranno le trattative nelle prossime settimane e se il Milan riuscirà effettivamente a concludere l’affare portando Hermoso sotto la Madonnina.

