Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Verona

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

SORRISO DI LIBERAZIONE DOPO IL GOL – «E’ stato un sorriso perchè il calcio è micidiale, hai 95 minuti per vincerla, crei tanto e ti annullano due gol. Poi segni dopo aver preso il palo… La squadra fino alla fine ha creduto in questa vittoria, questa era la cosa più importante. Szczesny non affretta il rinvio, Miretti la mette giù e apre su Gatti. In un minuto si fanno due azioni, i ragazzi sono stati molto ludici».

KEAN – «Non meritava il cambio, ma non era la sua serata dopo i gol annullati e ho detto “Tiriamolo fuori”. Ha fatto una bella partita. Sono molto contento di lui, è un giocatore diverso anche a livello mentale, può ancora migliorare».

LA CLASSIFICA – «Si guarda perchè di dietro abbiamo preso dei punti momentaneamente. Guardiamo il quinto posto. Vederci ora in testa è una soddisfazione per i ragazzi, stasera di chi era in campo solo tre erano stati in testa prima di oggi. Il gruppo ci ha messo cuore, tecnica e ordine. Sono partite più solide a livello mentale ed è un ben segno».

