Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida tra il Monza ed i bianconeri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida tra il Monza ed i bianconeri.

VOCI SUL FUTURO – «Ho vissuto questa settimana come tutte le altre perché ormai è un po’ di anni che faccio questo mestiere e so che a novembre-dicembre iniziano già le voci, di solito mi arrivano addosso ma l’importante è lavorare bene con profilo basso, stare zitti e creare presupposti per fare risultati. Se lavoriamo così è più facile farne e per questo ringrazio i ragazzi».

IN VETTA – «Più che pensare all’Inter dobbiamo vedere quanti punti di vantaggio avremo sulla quinta e questa è la cosa più importante. Napoli-Inter? Non lo so, guarderò la partita perché alla prossima abbiamo il Napoli e mi interessa vederlo. Sarebbe meglio un pareggio però non è quello che ci interessa, il campionato è ancora lungo e l’importante è guardare noi stessi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG