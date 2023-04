Juve, Allegri: «La classifica vera dice +11 sul Milan e questo…». Le parole dell’ex allenatore rossonero dopo il successo allo Stadium

Dopo Juventus Verona, l’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato a DAZN della classifica, anche rispetto al Milan, e dell’ex rossonero Locatelli. Ecco le sue parole:

COSA E’ CAMBIATO NELLA COMUNICAZIONE – «Dopo la sentenza dei 15 punti serviva fare punti perchè ne avevamo 23. Giocammo a Salerno e non dovevamo farci scavalcare, ora in classifica reale siamo al settimo posto e oggi vincendo abbiamo staccato quelle dietro. Poi la classifica vera dice che abbiamo 9 punti più dell’Inter, 7 più della Lazio, 11 più del Milan, 11 credo più dell’Atalanta e questo è un bel risultato. Ora continuiamo a lavorare. Normale che davanti vinceranno prima o poi, non possono sempre perdere. Sappiamo che è difficile ma intanto abbiamo 44 punti che sono un bel risultato. Vedremo, piano piano. Ma obiettivi ne abbiamo tanti, questa classifica è un casotto».

REAZIONE DI LOCATELLI – «Ha reagito bene. Manuel è cresciuto molto sul piano tattico, è bravo a schermare davanti alla difesa, muove di più la palla ma può e deve migliorare in certi tipi di giocate. E poi è un ragazzo che ha cuore e passione, non si tira mai indietro. Possiamo giocare meno bene, ma sotto questo aspetto non si può dire niente a nessuno».

